Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay Mersin'de Defnedildi

Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanıp şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, Mersin Erdemli'de düzenlenen törenin ardından Limonlu Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:57
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay Mersin'de Defnedildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay Mersin'de Defnedildi

Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi, Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Akdeniz Mahallesindeki aile evinin önünden helallik alınmasının ardından tören için Ulu Cami'nin yanındaki alana götürüldü.

Törende, Mersin Valisi Atilla Toros şehidin babası Mustafa, annesi Ayşe, eşi Şazimet ve çocuğu Bilge Günay ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze Namazı ve Defin

İl Müftü Yardımcısı Recep Çarpar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Günay'ın naaşı, Limonlu Mezarlığı'na defnedildi.

Tören geçidinde babası Mustafa Günay'ın sözleri: Vatan bizim canımız, feda olsun kanımız.

Törene, şehit ailesi ve Vali Toros'un yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da nöbeti sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın şehit olduğunu bildirmişti.

Konya'da nöbet sırasında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman...

Konya'da nöbet sırasında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi, Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi. Şehit Günay'ın naaşı, Akdeniz Mahallesi'ndeki aile evinin önünden helallik alınmasının ardından tören için Ulu Cami'nin yan tarafındaki alana götürüldü.

Konya'da nöbet sırasında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman...

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Ticaret Festivali başladı: 54 firma, fuar merkezi hedefi
2
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
3
Erdoğan: Türkiye BM Genel Kurulu'nda Filistin'in Sesi Olacak
4
Erdoğan'dan Abbas'a Uyarı: İsrail Hem Filistin'i Hem Bölgeyi Tehdit Ediyor
5
Tinubu, Rivers Eyaleti'ndeki OHAL'i 6 Ay Sonra Kaldırdı
6
Erdoğan'dan Mahmud Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda akşam yemeği
7
Bakan Osman Aşkın Bak'tan İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu Açıklaması

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)