Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay Mersin'de Defnedildi

Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi, Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Akdeniz Mahallesindeki aile evinin önünden helallik alınmasının ardından tören için Ulu Cami'nin yanındaki alana götürüldü.

Törende, Mersin Valisi Atilla Toros şehidin babası Mustafa, annesi Ayşe, eşi Şazimet ve çocuğu Bilge Günay ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze Namazı ve Defin

İl Müftü Yardımcısı Recep Çarpar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Günay'ın naaşı, Limonlu Mezarlığı'na defnedildi.

Tören geçidinde babası Mustafa Günay'ın sözleri: Vatan bizim canımız, feda olsun kanımız.

Törene, şehit ailesi ve Vali Toros'un yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da nöbeti sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın şehit olduğunu bildirmişti.

