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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın Acı Haberi Trabzon'a Ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın acı haberi ailesine verildi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:12
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın Acı Haberi Trabzon'a Ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın acı haberi, Trabzon'daki ailesine ulaştı.

Şehidin Ortahisar ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, Day'ın şehadet haberini ailesine iletti. Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, baba Mecit ile anne Hatice Day'a taziye dileklerini sundu.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve binaya Türk bayrağı asıldı. 23 yaşında ve bekar olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, vatanı için büyük bir fedakarlıkta bulunmuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehadet haberi, Trabzon'daki ailesine ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve binaya Türk bayrağı asıldı.

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