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Şehit Polis Halil Hamuryen'in Hatırası Okulda Yaşatılıyor

Şehit polis memuru Halil Hamuryen'in adını taşıyan okulda, fotoğrafları ve üniformaları sergileniyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 15:23
Şehit Polis Halil Hamuryen'in Hatırası Okulda Yaşatılıyor

Şehit Polis Memuru Halil Hamuryen'in Anısı Yaşatılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Halil Hamuryen'in hatırası, Van'ın Erciş ilçesindeki adının verildiği okulda yaşatılıyor.

Hamuryen'in fotoğrafları, üniformaları ve kişisel eşyaları, okuldaki anı köşesinde sergilenen önemli parçalar arasında yer alıyor.

Ağabeyinden Duygusal Açıklama

Okulu ziyaret eden şehidin ağabeyi Bilal Hamuryen, kardeşinin acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, "O gece FETÖ'cüler Özel Harekat Daire Başkanlığına saldırı düzenlediler. Kardeşim de oradaydı. Bu acıyı çeken bilir. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın," dedi.

Şehitlere rahmet dileyen Bilal Hamuryen, Türkiye'nin gücüne ve inancına vurgu yaparak, "İçimizdeki hainleri ezecek gücü vardır. Bu gücümüzü tüm dünyaya ispatlamışız," ifade etti.

Kahramanlık ve Vatan Sevgisi

Kardeşinin teröristler karşısında dimdik durduğunu vurgulayan Hamuryen, "FETÖ'cülere ve arkasındaki güçlere gereken dersi verdik. Biz bu vatan için şehit olmaya ant içmişiz. Bir Halil giderse binlerce Halil gelir. Çok şükür bu vatan için şehit olacak binlerce kahramanımız vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman kahramanlar bitmez," dedi.

Hamuryen, ziyaretinin ardından kardeşinin kabrini de ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in hatırası, Van'ın Erciş ilçesinde adının verildiği okulda yaşatılıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in hatırası, Van'ın Erciş ilçesinde adının verildiği okulda yaşatılıyor.

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