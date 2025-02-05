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Selam Apartmanı Davası: 83 Can Kaybının Ardından Yargılama Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Selam Apartmanı davasında 4 tutuksuz sanığın yargılamasına devam edildi, bilirkişi raporu bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:18
Selam Apartmanı Davası: 83 Can Kaybının Ardından Yargılama Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Selam Apartmanı Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'nın neden olduğu 83 kişinin ölümü ve 16 kişinin yaralanmasıyla ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşma, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilirken, duruşmaya tutuksuz sanıkların katılmadığı görüldü.

Sanıklar ve Mahkeme Süreci

Sadece başka bir dosyadan tutuklu olan sanık S.O, duruşmaya Sesi ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkeme heyeti, duruşmada bilirkişi raporunun hazırlanmasını beklemeye karar verdi ve yargılamanın 7 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu.

İddianame ve Cezai Talepler

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan toplamda 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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