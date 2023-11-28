Selçuk Bayraktar’dan yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3 ile ilgili müjdeli haber
BAYRAKTAR TB3, yerli ve milli bir İHA olarak 20 bin feet yüksekliğe ulaştı. Selçuk Bayraktar, dokuzuncu test uçuşunu sosyal medyadan duyurdu.
BAYRAKTAR TB3’ten başarılı test uçuşu
Yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3, 20 bin feet yüksekliğe ulaştı
BAYKAR Yönetyim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) BAYRAKTAR TB3’ün dokuzuncu test uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
Selçuk Bayraktar, paylaştığı videoda, BAYRAKTAR TB3’ün 20 bin feet yüksekliğe çıktığı Orta İrtifa Testi-3’ü tamamladığını belirtti. Bayraktar, “BAYRAKTAR TB3 hızla yükseliyor…” ifadesini kullandı.