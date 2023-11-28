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Selçuk Bayraktar’dan yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3 ile ilgili müjdeli haber

Selçuk Bayraktar’dan yerli ve milli İHA BAYRAKTAR TB3 ile ilgili müjdeli haber BAYRAKTAR TB3, yerli ve milli bir İHA olarak 20 bin feet yüksekliğe ulaştı. Selçuk Bayraktar, dokuzuncu test uçuşunu sosyal medyadan duyurdu.