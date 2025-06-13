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Semerkant'ta 'Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan' Paneli Gerçekleşti

Semerkant'ta düzenlenen panelde, Ahmed Yesevi'nin mirası ve Türk dünyası ele alındı. Önemli akademisyenler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 14:48
Semerkant'ta 'Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan' Paneli Gerçekleşti

Semerkant'ta 'Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan' Paneli Gerçekleşti

Özbekistan'ın tarihi Semerkand şehrinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" başlıklı önemli bir panel düzenlendi. Semerkand Devlet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destekleriyle hayata geçirildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Semerkand Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rustam Halmuradov, toplantının tarihi Semerkand'da yapılmasının önemine vurgu yaptı ve başarılı geçmesi dileğinde bulundu. Etkinlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, Türkiye Cumhuriyeti Semerkand Başkonsolosu Salih Caner, UNESCO-Uluslararası Orta Asya Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Evren Rutbil, ve Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sadullah Gülten gibi pek çok akademisyen yer aldı.

Panelde, farklı akademik konularda sunumlar yapıldı. Prof. Dr. İlhan Şahin, "Hoca Ahmed Yesevi ve Coğrafyası" başlıklı konuşmasıyla dikkat çekerken; Prof. Dr. Feridun Emecan, "Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşunun Manevi Zemininin Kökenleri ve Türkmen Dünyası" üzerinde durdu. Diğer önemli konuşmalar arasında Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu'nun "Selçuklu Fetihleri Öncesinde Anadolu'nun Dini Durumu ve Türk Yerleşimi ile Başlayan Değişim" analizi ve Prof. Dr. Haşim Şahin'in "Timurlular ve Yesevi Geleneği" yer aldı.

Panelin ilerleyen oturumlarında ise Doç. Dr. Cavit Güzel, "Hoca Ahmet Yesevi'nin Manevi Mirası: Menkabelerin Anadolu'ya Yolculuğu" konulu sunumunu gerçekleştirdi; Doç. Dr. Aziz Altı, "Ahmed Yesevi'nin Alevi Ocaklarıyla İlişkilerine Dair Bazı Tespitler" adına bilgi verirken, Dr. Öğr. Üyesi Davut Şahbaz "Orta Anadolu'da Yesevi İzleri" üzerine konuştu.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah Gülten, Yesevi Yolu ve Mirası projesi çerçevesinde Azerbaycan'ın Bakü, Kırgızistan'ın Bişkek, Kazakistan'ın Almatı ve Türkistan şehirlerinde düzenlenen panellerin ardından Semerkand'ın bu yolculuğun yeni durağı olduğunu ifade etti.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası"...

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli gerçekleştirildi.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası"...

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli gerçekleştirildi.

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