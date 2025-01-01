Senegal, 2025'te Fransız Askerlerini Ülkeden Gönderecek

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkesindeki tüm yabancı askeri varlığın bu yıl içinde sona ereceğini duyurdu. Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, Senegal'in bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayarak, bağımsız ülkelerde yabancı asker bulunmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Faye, Silahlı Kuvvetler Bakanı'na, 2025 yılına kadar ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın sona erdirilmesine yönelik yeni bir doktrin hazırlaması talimatı verdi. Daha önce, Fransız askeri üssünün kapatılması gerektiğini ifade eden Faye, ancak o sırada bir tarih vermemişti.

Fransa, Senegal'de yaklaşık 350 askeri ile bulunan tek yabancı askeri varlık konumunda. Ülke, Fransa'nın daimi askeri üssüne ev sahipliği yapıyor.