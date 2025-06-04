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Senegal'de Kurbanlık Koyunlar Okyanusta Yıkanıyor

Senegal'de Kurban Bayramı öncesi koyunlar, okyanusta yıkanarak bayrama hazırlanıyor. Renkli görüntüler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 11:05
Senegal'de Kurbanlık Koyunlar Okyanusta Yıkanıyor

Senegal'de Kurbanlık Koyunlar Okyanusta Yıkanıyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Senegal genelinde dikkat çekici bir gelenek gözler önüne seriliyor: kurbanlık koyunların okyanusta yıkanması. Yerel dilde "Tabaski" olarak bilinen bu gelenek, bayram hazırlıkları arasında önemli bir yer tutuyor.

Kurban Gelenekleri

Kurban Bayramı öncesinde, koyunların sahiplerine teslim edilmeden önce yıkanması, Senegal'in en önemli kurban geleneklerinden biridir. Bu yıkama işlemi, kıyı kentlerinde Atlas Okyanusu kenarında gerçekleştirilirken, iç kesimlerde ise kovalarla yapılmakta.

Renkli Görüntüler

Genellikle çocuklar ya da gençler tarafından gerçekleştirilen yıkama işlemi, renkli görüntüler ve sevinç dolu anlarla dolup taşıyor. Bu gelenek, hem bayram hazırlıklarının bir parçası hem de yerel kültürün önemli bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, Senegal genelinde kurbanlık koyunların okyanusta yıkanması, bayram...

Kurban Bayramı yaklaşırken, Senegal genelinde kurbanlık koyunların okyanusta yıkanması, bayram hazırlıklarının en dikkati çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Yerel dilde "Tabaski" ismiyle bilinen Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık koyunların satılmadan ya da sahiplerine teslim edilmeden önce yıkanması en önemli kurban geleneklerinden biri kabul ediliyor. Yıkama işlemi iç kesimlerde kovalarla yapılırken, kıyı kentlerinde ise koyunlar Atlas Okyanusu kenarına götürülüyor. Genellikle çocuk ya da gençler tarafından yapılan bu yıkama işlemi renkli görüntülere sahne oluyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, Senegal genelinde kurbanlık koyunların okyanusta yıkanması, bayram...

Kurban Bayramı yaklaşırken, Senegal genelinde kurbanlık koyunların okyanusta yıkanması, bayram hazırlıklarının en dikkati çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Yerel dilde "Tabaski" ismiyle bilinen Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık koyunların satılmadan ya da sahiplerine teslim edilmeden önce yıkanması en önemli kurban geleneklerinden biri kabul ediliyor. Yıkama işlemi iç kesimlerde kovalarla yapılırken, kıyı kentlerinde ise koyunlar Atlas Okyanusu kenarına götürülüyor. Genellikle çocuk ya da gençler tarafından yapılan bu yıkama işlemi renkli görüntülere sahne oluyor.

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