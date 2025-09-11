Serik'te Anız Yangını Zeytin Bahçesine Sıçradı, Söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde anız yakılmasıyla başlayan yangın, kısa sürede zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay Yeri ve Nedeni
Karadayı Mahallesi'ndeki boş ekin tarlasındaki anızlardan başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin bahçelerine yayıldı.
Müdahale ve Etki
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve Serik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevrede bulunan villalara ve seralara sıçramadan kontrol altına alındı.
Yaklaşık 20 dönüm alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
