Serik'te Anız Yangını Zeytin Bahçesine Sıçradı, Söndürüldü

Antalya Serik'te anız yangını zeytin bahçelerine sıçradı; ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, yaklaşık 20 dönüm etkilendi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 19:10
Antalya'nın Serik ilçesinde anız yakılmasıyla başlayan yangın, kısa sürede zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay Yeri ve Nedeni

Karadayı Mahallesi'ndeki boş ekin tarlasındaki anızlardan başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin bahçelerine yayıldı.

Müdahale ve Etki

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve Serik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevrede bulunan villalara ve seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 dönüm alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

