Serkan Bayram'a Tayvan'dan 'Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü' Verildi

Serkan Bayram'a Tayvan'dan Ödül

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Tayvan'ın önde gelen vakıflarından Chou, Ta-Kuan Vakfı tarafından 'Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü' ile ödüllendirildi. Bayram, Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang ve vakfın başkanı Chin Hua Chou ile Meclis'te düzenlenen bir kahvaltıda bir araya geldi.

'Buğday Tanesi' Kitabı Çinceye Çeviriliyor

Yangında ağır yaralanan ve hayata tutunma mücadelesini sürdüren Bayram, kendi hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' isimli kitabının Çinceye çevrileceğini açıkladı. "Buğday Tanesi, tohum saçtı, başak oldu, bütün dünyaya hizmet ediyor. İngilizcesi, Almancası, Fransızcası var ve Çinceye de kavuştu" ifadesini kullandı.

Gaziantep'te Yeni Merkez Kuruluyor

Bayram, Tayvan'ın katkılarıyla Gaziantep'te kurulan 'Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi' hakkında bilgi vererek, bu merkezin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Tayvan'ın desteğiyle hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca, 6 Şubat depremleri sonrası Tayvan ile diğer ülkelere yaptığı desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tayvan ile İş Birliği Devam Edecek

Bayram, 6 Şubat depremlerinde engelli kalan vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışmalara devam edeceklerini söylerken, Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Huang, "İnşallah devam edebiliriz" yanıtını verdi.

Türk Günü Yürüyüşü'nde 'Buğday Tanesi' Teması

Bayram, bu yıl New York'ta 42’incisi düzenlenecek olan Türk Günü Yürüyüşü'nün temasının yine 'Buğday Tanesi' olacağını duyurdu.

Tayvan Devlet Nişanesi

Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou, Bayram'ı yalnızca bir Türk milletvekili olarak değil, "bütün dünya adına engellilerin milletvekili" olarak gördüklerini ifade ederek, 19-27 Eylül tarihlerinde Tayvan'da düzenlenecek etkinliğe davet etti. Bayram, bu toplantıya katılacak ve burada Tayvan Devlet Nişanesi'ni alacak.

Ödül Töreninde Duygusal Anlar

Tayvan temsilcisi Huang, Bayram'ın hikayesinin tüm insanlık için örnek teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca, 'Buğday Tanesi' kitabının Çinceye çevrilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ödül takdimi sırasında vakıf üyeleri, geleneksel müzik performansı sergileyerek etkinliğe renk kattı.

Bayram, daha sonra Huang'a ve Chou'ya kendi yazdığı kitabı ve çini işlemeli bir bakır tabak hediye etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a (ortada), Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang (solda), Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou (sağda) ve beraberindeki heyet ile Meclis'te kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a, Tayvan'ın önde gelen vakıflarından Chou, Ta-Kuan Vakfı tarafından "Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü" verildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a (ortada), Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang (solda), Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou (sağda) ve beraberindeki heyet ile Meclis'te kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a, Tayvan'ın önde gelen vakıflarından Chou, Ta-Kuan Vakfı tarafından "Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü" verildi.