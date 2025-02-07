DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.314,16 -0,59%
BITCOIN
3.505.669,85 -0,71%

Serkan Bayram'a Tayvan'dan 'Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü' Verildi

AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Tayvan'dan 'Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü' aldı ve kitabı Çinceye çevrilecek.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:33
Serkan Bayram'a Tayvan'dan 'Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü' Verildi

Serkan Bayram'a Tayvan'dan Ödül

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Tayvan'ın önde gelen vakıflarından Chou, Ta-Kuan Vakfı tarafından 'Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü' ile ödüllendirildi. Bayram, Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang ve vakfın başkanı Chin Hua Chou ile Meclis'te düzenlenen bir kahvaltıda bir araya geldi.

'Buğday Tanesi' Kitabı Çinceye Çeviriliyor

Yangında ağır yaralanan ve hayata tutunma mücadelesini sürdüren Bayram, kendi hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' isimli kitabının Çinceye çevrileceğini açıkladı. "Buğday Tanesi, tohum saçtı, başak oldu, bütün dünyaya hizmet ediyor. İngilizcesi, Almancası, Fransızcası var ve Çinceye de kavuştu" ifadesini kullandı.

Gaziantep'te Yeni Merkez Kuruluyor

Bayram, Tayvan'ın katkılarıyla Gaziantep'te kurulan 'Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi' hakkında bilgi vererek, bu merkezin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Tayvan'ın desteğiyle hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca, 6 Şubat depremleri sonrası Tayvan ile diğer ülkelere yaptığı desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tayvan ile İş Birliği Devam Edecek

Bayram, 6 Şubat depremlerinde engelli kalan vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışmalara devam edeceklerini söylerken, Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Huang, "İnşallah devam edebiliriz" yanıtını verdi.

Türk Günü Yürüyüşü'nde 'Buğday Tanesi' Teması

Bayram, bu yıl New York'ta 42’incisi düzenlenecek olan Türk Günü Yürüyüşü'nün temasının yine 'Buğday Tanesi' olacağını duyurdu.

Tayvan Devlet Nişanesi

Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou, Bayram'ı yalnızca bir Türk milletvekili olarak değil, "bütün dünya adına engellilerin milletvekili" olarak gördüklerini ifade ederek, 19-27 Eylül tarihlerinde Tayvan'da düzenlenecek etkinliğe davet etti. Bayram, bu toplantıya katılacak ve burada Tayvan Devlet Nişanesi'ni alacak.

Ödül Töreninde Duygusal Anlar

Tayvan temsilcisi Huang, Bayram'ın hikayesinin tüm insanlık için örnek teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca, 'Buğday Tanesi' kitabının Çinceye çevrilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ödül takdimi sırasında vakıf üyeleri, geleneksel müzik performansı sergileyerek etkinliğe renk kattı.

Bayram, daha sonra Huang'a ve Chou'ya kendi yazdığı kitabı ve çini işlemeli bir bakır tabak hediye etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a (ortada), Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu...

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a (ortada), Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang (solda), Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou (sağda) ve beraberindeki heyet ile Meclis'te kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a, Tayvan'ın önde gelen vakıflarından Chou, Ta-Kuan Vakfı tarafından "Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü" verildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a (ortada), Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu...

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a (ortada), Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang (solda), Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou (sağda) ve beraberindeki heyet ile Meclis'te kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a, Tayvan'ın önde gelen vakıflarından Chou, Ta-Kuan Vakfı tarafından "Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü" verildi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Genç Kemancı Laçin Akyol Hayatını Kaybetti
2
Edirne Valisi Sezer'den Güçlü Aile Yapısı İçin Sevgi ve Merhamet Vurgusu
3
AB'den UCM'ye Yaptırımlara Tepki: Adalet Çabaları Tehlikede
4
Kayseri'de Sektörel İş Birliği Toplantısı: Eğitim ve Sanayi Buluştu
5
Yalova'da Kaldırımda Motosiklet Kullanan Sürücüye 22 Bin Lira Ceza
6
İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı
7
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Santorini'yi Ziyaret Etti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!