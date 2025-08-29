DOLAR
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL

SGK, 2025 boyunca İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı asgari ücret desteğiyle özel sektöre aylık yaklaşık 1.000 TL teşvik sağlayacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:19
SGK'dan 2025 İstihdam Teşviki: Asgari Ücret Desteği Öne Çıkıyor

Artan maliyetlerle mücadele eden iş dünyasına ve iş arayanlara yönelik umut verici bir adım atıldı. Hükümet, 2025 yılı boyunca uygulanacak istihdam teşviklerinin detaylarını netleştirdi. Uygulamanın yürütücüsü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olacak ve destekler özel sektör işverenlerine yönlendirilecek.

Teşvikler Neyi Amaçlıyor?

İstihdam teşvikleri; belirli şartları taşıyan işsizleri işe alan veya mevcut çalışanlarını koruyan işverenlere sağlanan prim, vergi ve ücret indirimlerini kapsıyor. Bu desteklerin ana finansman kaynağını ise çalışanlar ve işverenlerden kesilen primlerle oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu oluşturuyor. SGK, söz konusu teşviklerle işveren üzerindeki maliyet yükünü hafifleterek ekonomik aktivite ve istihdam oranlarının artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Aslan Payı: Asgari Ücret Desteği

Paketin en geniş kapsamlı kalemi Asgari Ücret Desteği oldu. Bu destek özel sektör işverenlerine, sigortalı çalışan başına aylık yaklaşık 1.000 TL düzeyinde katkı sağlayacak. Destek tutarı, iş yerinin SGK'ya bildirdiği sigortalı çalışanların toplam prim ödeme gün sayısının, günlük 33,33 Türk Lirası ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Örneğin, 30 gün için çalışan bir sigortalı yaklaşık aylık 1.000 TL destek alacak.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak bu destek, hem mevcut istihdamın korunmasını hem de yeni işe alımların teşvik edilmesini amaçlıyor. SGK tarafından yürütülecek uygulamanın detayları ve başvuru süreçleri ilgili mevzuat kapsamında duyurulacak.

