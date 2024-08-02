Siberağ-3 Operasyonunda 68 Şüpheli Yakalandı

Siberağ-3 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi gibi suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen "Siberağ-3" operasyonlarında toplamda 68 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar 23 İlde Gerçekleşti

Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların 23 farklı ilde yoğun bir şekilde yapıldığını açıkladı.

Suçlarla Mücadele Devam Ediyor

Operasyonların hedef aldığı suçlar arasında nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile spor müsabakalarında yasa dışı bahis düzenlenmesi yer aldı. Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, 68 şüpheli şahsın gözaltına alındığını ekleyen Yerlikaya, kamu düzeninin korunması için bu tür operasyonların süreceğini belirtti.