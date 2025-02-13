Sierra Leone'de Darbe Girişimi Davasında 6 Asker 50 Yıl Hapis Cezası Aldı

Sierra Leone'de 26 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi ile ilgili olarak yargılanan altı asker, askeri mahkeme tarafından 50'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, yargılama süreci yeniden başlatıldı ve 6 askere “vatana ihanet” suçlamasıyla ceza verildi. Davada, eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma gibi önemli isimler de yer almakta, ancak Koroma hakkında henüz bir karar verilmiş değil.

Darbe Girişiminin Detayları

26 Kasım 2023’te, Freetown'daki Wilberforce kışlasındaki silah deposuna bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Ardından, olaylar sırasında hapishaneye yapılan saldırı sonucunda 2 bin 200 mahkum firar etti. Bu olaylar neticesinde ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Askeri Sözcü İssa Bangura, kışlaya yönelik saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, yaşananların bir darbe girişimi olduğunu ifade etti.

Darbe girişiminin ardından aralarında asker ve polislerin olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Eski Cumhurbaşkanı Koroma'nın korumasının da dahil olduğu 12 zanlı, “vatana ihanet” suçlamasıyla yargılanmaktadır. Koroma ise Sierra Leone Yüksek Mahkemesi'nden tedavi için yurt dışına çıkma izni alarak, Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gitmiştir.