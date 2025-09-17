Sıfır Atık Vakfı New York İklim Haftası'nda Türkiye'yi Ana Partner Olarak Temsil Edecek

Sıfır Atık Vakfı, New York İklim Haftası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Sıfır Atık Vakfı, dünyanın en büyük küresel iklim etkinliği olan New York İklim Haftasında bu yıl Türkiye'yi temsil edecek ana partnerlerden biri olacak. Vakıftan yapılan açıklamada, etkinliğin 21-28 Eylül tarihlerinde New York'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Etkinliğin kapsamı ve amaçları

Açıklamada, New York İklim Haftası'nın iş dünyası, teknoloji, siyaset, akademi ve sivil toplum liderlerini bir araya getiren bir platform olduğu vurgulandı. Organizasyonun, küresel iklim değişikliğine karşı cesur adımların tartışılacağı bir buluşma noktası olacağı ifade edildi.

Sıfır Atık Vakfı'nın rolü ve temsilcileri

Açıklamaya göre vakfın çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan önderliğinde sürdürülüyor. Etkinlikte Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş konuşmacı olarak yer alacak ve Türkiye'nin atık yönetimi, döngüsel ekonomi ile sürdürülebilir ve iklim dostu şehir ve yaşam modellerine dair öncü uygulamaları uluslararası katılımcılara tanıtılacak.

Uluslararası işbirlikleri ve hedefler

Vakıf, döngüsel ekonomi ve çevre dostu teknolojiler gibi alanlarda küresel aktörlerle ortak projeler geliştirilmesine, bilgi ve deneyim paylaşımına zemin hazırlanacağını bildirdi. Bu işbirliklerinin çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen uzun vadeli stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

New York İklim Haftası 2025 programı

Açıklamada, New York İklim Haftası 2025 kapsamında New York genelinde 900'den fazla etkinlik, aktivasyon ve kampanya düzenleneceği, programın sağlık, enerji, finans ve gıda gibi kritik alanları kapsayan 10 ana tema üzerinden oluşturulduğu kaydedildi. Etkinlikler çevrim içi ve fiziksel katılıma açık olacak.

Emine Erdoğan ve Sıfır Atık vizyonu

Açıklama, Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık hareketinin mimarı ve çevre konusundaki küresel farkındalığın öncüsü olarak anıldığını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile birlikte 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na öncülük ettiğini hatırlattı. Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık projesinin dünya genelinde çevre duyarlılığını artırmaya devam ettiği vurgulandı.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen bu işbirliğinin parçası olmaktan gurur duyuyoruz, denilen açıklamada atığın kaynağında önlenmesi, sıfır atık farkındalığının artırılması, yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılması ve enerji dönüşümünün yenilenebilir kaynaklara yönlendirilmesi gibi amaçlarla çalışmaların küresel ölçekte sürdürüleceği belirtildi.