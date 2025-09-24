Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Sıfır Faiz Rüzgarı: QNB Finansbank, Garanti BBVA ve Denizbank’in Kampanyaları (22 Eylül 2025)

22 Eylül 2025 tarihi itibarıyla nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankacılık sektöründe kampanya yarışı hız kazandı. Özellikle 50.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredileri odağa alınırken, bankalar yeni müşteri çekmek amacıyla sıfır faiz ve düşük faizli cazip paketler sunuyor.

Faizsiz Eylül Kampanyaları

Eylül ayının son haftasında, dijital kanallar üzerinden yeni müşteri kazanmayı hedefleyen bankalar kısa vadeli sıfır faizli paketlerle öne çıkıyor. Aşağıda öne çıkan üç bankanın sunduğu paketlerin detayları yer alıyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, toplamda 85.000 TL tutarında bir hoş geldin paketi sunuyor. Bu paketin 60.000 TL'si 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi olarak veriliyor; kalan 25.000 TL ise 3 ay vadeli taksitli nakit avans şeklinde sağlanıyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA da yeni müşterilere yönelik 75.000 TL tutarında bir paket hazırladı. Banka, paket içinde 50.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avansı faizsiz olarak sunuyor.

Denizbank

Denizbank, rekabette öne çıkan yüksek limitli bir teklifle 90.000 TL tutarında paket sunuyor. Bu paketin içinde 65.000 TL'ye varan 3 ay vadeli faizsiz kredi ve ek olarak 25.000 TL'lik taksitli nakit avans yer alıyor.

12 Ay Vadede Düşük Faiz Seçenekleri

Sıfır faizli tekliflerin çoğu kısa vadeyle sınırlı kalırken, 12 ay vadeye yaymak isteyen tüketiciler için bankalar düşük faizli alternatifler sunuyor. Rekabet, uzun vadede de tüketici lehine oranların gerilemesine yol açıyor.

Akbank

Akbank, mobil kanaldan başvuran Akbank'lılara özel bir kampanya ile öne çıkıyor. Banka, yeni müşterilere 6 ay vade ile 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı tanırken, faiz oranı psikolojik eşik olan %0,99 seviyesinin altında kalan bir oranda konumlandırılmış durumda.

GetirFinans

GetirFinans, geleneksel bankacılığa alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Mevcut faiz oranı %3,65 görünmekle birlikte, yeni müşteriler için %2,99 faiz oranıyla 12 ay vadeli 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. Bu çerçevede, 50.000 TL tutarında ve 12 ay vadeli bir kredi için aylık taksitler yaklaşık 5.560 TL civarında, toplam geri ödeme ise yaklaşık 66.725 TL olarak hesaplanıyor.

Uyarı: Kampanya koşulları banka ve kanala göre değişebilir; başvuru öncesi faiz, masraf ve geri ödeme planı detaylarının ilgili bankadan teyit edilmesi önem taşıyor.