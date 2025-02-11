Siirt'te 10 Katlı Binadaki Yangınla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'nde bulunan 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nda çıkan yangın sonucu 20 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İtfaiye Müdürü İncelemelerde Bulundu

Gece saatlerinde meydana gelen yangında, dumandan etkilenenlerin itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleri yardımıyla tahliye edildiği belirtildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz ve Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Numan Nayman yangınla ilgili bilgi aldı.

Yanıcı Malzemeler Tespit Edildi

İncelemeler sırasında, yangın merdivenlerine patates, soğan, sandalye, plastik kap ve poşet gibi yanıcı malzemelerin konulduğu tespit edildi. Soruşturmanın derinleşmesiyle yangının çıkış sebebi araştırılmaya devam ediliyor.

Hasar Gören Apartman

Yangının hasara yol açtığı binada bazı apartman sakinlerinin eşyalarını tahliye ettiği görüldü. Dumandan etkilenen 20 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve ardından taburcu edildi.

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu oluşturulacak rapor, Başsavcılığa gönderilecektir.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı binada çıkan ve 20 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı binada çıkan ve 20 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.