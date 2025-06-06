Siirt'te Düğünde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Tekel Mahallesi'nde bir düğün sırasında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yapılan düğünde bir kişi, silahla etrafa ateş açtı. Bu olayda toplamda 4 kişi yaralanarak, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine hızlıca sevk edilirken, yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, hastane önünde güvenlik önlemleri alırken, olayın ardından saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğünde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğünde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.