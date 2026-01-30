Siirt'te Rutin Kontrol Hayat Kurtardı: 46 Yaşındaki Hastaya Radikal Nefrektomi

Siirt'te Rutin Kontrol Hayat Kurtardı

Rutin kontrolde sol böbrekte kitle saptandı, acil cerrahi müdahale uygulandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rutin kontrol için başvuran 46 yaşındaki Sultan Yıldırım'ın sol böbreğinde kitle tespit edildi. Yapılan ileri tetkikler sonucunda acil cerrahi müdahale gerektiği belirlendi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Levent Sağnak ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Samir Jafarguliyev tarafından gerçekleştirilen operasyonda hastaya radikal nefrektomi uygulandı.

Ameliyat süreciyle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Azmi Levent Sağnak, hastanın sol böbrekte saptanan kitlenin boyutu ve yerleşimi nedeniyle radikal nefrektomi kararı aldıklarını belirterek, "Ameliyat ekip çalışmasıyla planlandığı şekilde ve sorunsuz geçti. Erken tanı sayesinde hastamızın tedavi süreci başarılı bir şekilde tamamlandı" dedi.

Operasyona katılan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Samir Jafarguliyev ise, "Bu tür vakalarda zamanında müdahale büyük önem taşıyor. Ekip olarak hastamızın sağlığına kavuşması için titizlikle çalıştık ve başarılı bir sonuç elde ettik" diye konuştu.

Sağlığına kavuşan hasta Sultan Yıldırım da hiçbir şikayeti yokken yapılan kontrollerde böyle bir durumla karşılaştığını aktararak, "Doktorlarımız bana her aşamada güven verdi. Başta Prof. Dr. Azmi Levent Sağnak ve Op. Dr. Samir Jafarguliyev olmak üzere tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Kendimi yeniden hayata dönmüş gibi hissediyorum" dedi.

SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE RUTİN KONTROL İÇİN GELEN SULTAN YILDIRIM’IN (46), SOL BÖBREĞİNDE KİTLE TESPİT EDİLDİ.