Siirt'te Rutin Kontrol Hayat Kurtardı: 46 Yaşındaki Hastaya Radikal Nefrektomi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan rutin kontrolde 46 yaşındaki Sultan Yıldırım'ın sol böbreğinde kitle bulundu; radikal nefrektomiyle başarılı tedavi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:41
Siirt'te Rutin Kontrol Hayat Kurtardı: 46 Yaşındaki Hastaya Radikal Nefrektomi

Siirt'te Rutin Kontrol Hayat Kurtardı

Rutin kontrolde sol böbrekte kitle saptandı, acil cerrahi müdahale uygulandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rutin kontrol için başvuran 46 yaşındaki Sultan Yıldırım'ın sol böbreğinde kitle tespit edildi. Yapılan ileri tetkikler sonucunda acil cerrahi müdahale gerektiği belirlendi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Levent Sağnak ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Samir Jafarguliyev tarafından gerçekleştirilen operasyonda hastaya radikal nefrektomi uygulandı.

Ameliyat süreciyle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Azmi Levent Sağnak, hastanın sol böbrekte saptanan kitlenin boyutu ve yerleşimi nedeniyle radikal nefrektomi kararı aldıklarını belirterek, "Ameliyat ekip çalışmasıyla planlandığı şekilde ve sorunsuz geçti. Erken tanı sayesinde hastamızın tedavi süreci başarılı bir şekilde tamamlandı" dedi.

Operasyona katılan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Samir Jafarguliyev ise, "Bu tür vakalarda zamanında müdahale büyük önem taşıyor. Ekip olarak hastamızın sağlığına kavuşması için titizlikle çalıştık ve başarılı bir sonuç elde ettik" diye konuştu.

Sağlığına kavuşan hasta Sultan Yıldırım da hiçbir şikayeti yokken yapılan kontrollerde böyle bir durumla karşılaştığını aktararak, "Doktorlarımız bana her aşamada güven verdi. Başta Prof. Dr. Azmi Levent Sağnak ve Op. Dr. Samir Jafarguliyev olmak üzere tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Kendimi yeniden hayata dönmüş gibi hissediyorum" dedi.

SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE RUTİN KONTROL İÇİN GELEN SULTAN YILDIRIM’IN (46), SOL...

SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE RUTİN KONTROL İÇİN GELEN SULTAN YILDIRIM’IN (46), SOL BÖBREĞİNDE KİTLE TESPİT EDİLDİ.

SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE RUTİN KONTROL İÇİN GELEN SULTAN YILDIRIM’IN (46), SOL...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 'Anne Ulaşım Kartı' 2025'te Bin 16 Anneye Destek
2
İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri ve HPV Aşısı Farkındalığı: Medicana-Bornova İşbirliği
3
Siirt'te Rutin Kontrol Hayat Kurtardı: 46 Yaşındaki Hastaya Radikal Nefrektomi
4
Niğde’de Sağlıkta Büyük Dönüşüm: Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025 Verileri
5
Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Obezite ve Sağlıklı Yaşam Hamlesi
6
Yenişehir Belediyesi'nden YESAŞ'a Hijyen Cezası
7
Sultangazi'de ilk yüzde 100 uzlaşmalı kentsel dönüşüm: Ürün Sitesi yıkıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları