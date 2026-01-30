Beyşehir’de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Ara Tatilde Okulları Temizledi

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri, Beyşehir’de ara tatilde okul sınıfları, ortak alanlar ve çevresini temizleyip bakıma aldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 15:43
Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri okulları bakım ve hijyen için hazırladı

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler, ara tatil döneminde Konya’nın Beyşehir ilçesindeki okullarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında okul sınıfları, ortak kullanım alanları ve okul çevresi detaylı şekilde temizlenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Yapılan düzenlemelerle fiziksel alanların hijyenik koşullara kavuşturulması sağlandı.

Bu faaliyetlerin amacı, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim almasını temin etmek olarak açıklandı. Yükümlülerin kamu yararına ücretsiz işlerde görevlendirilmesi ile hem topluma katkı sunulması hem de bireylerin yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde okulların yeni döneme daha temiz ve sağlıklı şartlarda hazırlandığını belirterek tüm öğrencilere başarılı, sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim dönemi diledi.

