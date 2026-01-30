Beyşehir’de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Ara Tatilde Okulları Temizledi

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri okulları bakım ve hijyen için hazırladı

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler, ara tatil döneminde Konya’nın Beyşehir ilçesindeki okullarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında okul sınıfları, ortak kullanım alanları ve okul çevresi detaylı şekilde temizlenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Yapılan düzenlemelerle fiziksel alanların hijyenik koşullara kavuşturulması sağlandı.

Bu faaliyetlerin amacı, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim almasını temin etmek olarak açıklandı. Yükümlülerin kamu yararına ücretsiz işlerde görevlendirilmesi ile hem topluma katkı sunulması hem de bireylerin yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde okulların yeni döneme daha temiz ve sağlıklı şartlarda hazırlandığını belirterek tüm öğrencilere başarılı, sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim dönemi diledi.

SEYDİŞEHİR DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANAN YÜKÜMLÜLER, ARA TATİL DÖNEMİNDE KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDEKİ OKULLARDA TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ.