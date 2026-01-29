İzmir Mordoğan'da tepegöz balık temizlendikten sonra dakikalarca hareket etti

İzmir’in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi’ndeki balık mezadından alınan tepegöz cinsi balık, iç organları temizlenip yıkandıktan sonra tezgâhta dakikalarca kuyruğunu sallayıp hareket etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Balığı satın alan Necdet Tarım, balığı eve götürdükten yaklaşık 5 saat sonra temizlemeye başladı. İç organları tamamen temizlendikten ve yıkama işlemi sırasında balık aniden elinden fırlayarak tezgâh üzerinde yaşam belirtisi gösterdi. Kas refleksleriyle olduğu yerde dönen balık, daha sonra çorba yapılmak üzere tencereye konulduğunda da bir süre hareket etmeye devam etti.

"Temizlediğim balık aniden elimden fırladı"

Mordoğan’da yaşayan ve mezadı düzenli ziyaret ettiğini söyleyen Necdet Tarım, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Dün, daha önce hiç tecrübe etmediğim ilginç bir olay yaşadım. Mezattaki satıcılardan balık talep ettiğimde bana iskorpit önerdiler; bunun yanında, sonradan hakkında bilgi sahibi olduğum ’tepegöz’ cinsi bir balık daha verdiler."

Tarım, "Balığın iç organlarını ve solungaçlarını tamamen temizleyip yıkama aşamasına geçtiğim sırada, balık aniden elimden fırladı ve canlı bir şekilde tezgâhın üzerinde hareket etmeye başladı. Hayatımda ilk defa başıma gelen bu olay karşısında oldukça tedirgin oldum ve korktum." ifadelerini kullandı.

"Hazırladığım çorbayı içemedim"

Tarım, balığın gösterdiği direnci ıstakoza benzettiğini ve pişirme sürecinin de etkilendiğini belirterek, "Niyetim balık çorbası yapmaktı ancak görüntülerde de görüldüğü üzere balık uzun süre canlılık belirtileri göstermeye devam etti. Yaşadığım bu olağandışı durum nedeniyle yemeği hazırlarken büyük tereddüt yaşadım. Balığı, diğer iskorpitlerle birlikte kaynayan suya attığımda dahi bir süre hareket ettiğini gözlemledim. Pişirme sonrası hareket kesilse de, hazırladığım çorbayı içemedim." dedi.

Balıkçının değerlendirmesi

Olayı değerlendiren balıkçı Hikmet Saka, tepegöz türü hakkında bilgi vererek, "Tepegöz balığının çorbası son derece lezzetli olur. Bu türün büyükleri genellikle kumlu zeminlerde yaşar. Yapısı serttir ve yöremizde ’Tepegöz’ olarak adlandırılır. Yaşam direnci oldukça yüksektir, canlılığını yitirmesi uzun sürer; böylesi denk gelmiş. Ne var ki çorbası çok güzeldir." şeklinde konuştu.

Olay, bölge halkı ve sosyal medyada ilgi çekerken, Necdet Tarım yaşananlar sonrası hazırladığı çorbayı tüketmediğini belirtti.

