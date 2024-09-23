Siirt'teki Işık Hadisesi Bulutlardan Dolayı İzlenemedi

Siirt'teki "Işık Hadisesi" Bulut Engeline Takıldı

Siirt'in Tillo ilçesinde, 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yaptırılan ışık düzeneğiyle İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucu, günün ilk ışıklarıyla aydınlanıyor. Ancak bu yıl, yağmurlu hava koşulları nedeniyle bu tarihi hadise izlenemedi.

Etkinlikler Havanın Kötü Olmasına Rağmen Devam Etti

Siirt Valiliği'nin himayesinde Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, Siirt'le birlikte diğer illerden de katılımcılar oldu. Etkinlik, sabah namazının ardından ilahi dinletisiyle başladı. İnsanlar, güneşin doğmasını beklerken cep telefonlarıyla o anları kaydetmek için hazırlık yaptılar.

Vali Kızılkaya'dan Vurucu Mesajlar

Yapılan konuşmalarda, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, bu tür etkinliklerin gelecek için umudun yeşermesine vesile olduğunu vurguladı. Tillo'nun tarih ve bilim açısından zenginliğine dikkat çeken Kızılkaya, "Bu kadim topraklar, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bilim insanları ve alimlerin katkıları, kültürel zenginliğimizin bir parçasıdır." diyerek, ışık hadisesinin sadece bir doğa olayı değil, aynı zamanda bilimsel başarının ve kültürel mirasın sembolü olduğunu ifade etti.

Hava Koşulları Hadiseyi Engelledi

Saat 06.17'de gerçekleşmesi beklenen fakat hava muhalefeti yüzünden yaşanmayan hadiseyle birlikte katılımcılara, dev ekrandan eski görüntüler sunuldu.

Saygıdeğer Misafirler Katıldı

Programa, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, İdham Aydın ve diğer yetkililer katıldı.

Tarihsel Bir Miras

Işık hadisesi, İsmail Fakirullah'ın 1734’teki vefatının ardından İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocasının anısına yaptığı bir türbe ve taş duvar üzerinden güneşin ışıklarının yönlendirilmesi ile gerçekleşiyordu. Ancak 1960'larda yapılan restorasyon sebebiyle sistemin çalışmadığı bilgisi son yıllarda bilim insanlarının çalışmalarının ardından yenilendi.

Tillo'daki bu eşsiz miras, geçmişten günümüze bilimin ve inancın nasıl birleşebileceğini gösteriyor ve kültürel hafızamıza önem kazandırıyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.