DOLAR
34,14 -0,13%
EURO
38,13 0,01%
ALTIN
2.882,9 -0,3%
BITCOIN
2.172.647,09 -0,76%

Siirt'teki Işık Hadisesi Bulutlardan Dolayı İzlenemedi

Siirt Tillo'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ışık düzeni bulut nedeniyle ortaya çıkmadı, ama etkinlikler sürdü.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 08:36
Siirt'teki Işık Hadisesi Bulutlardan Dolayı İzlenemedi

Siirt'teki "Işık Hadisesi" Bulut Engeline Takıldı

Siirt'in Tillo ilçesinde, 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yaptırılan ışık düzeneğiyle İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucu, günün ilk ışıklarıyla aydınlanıyor. Ancak bu yıl, yağmurlu hava koşulları nedeniyle bu tarihi hadise izlenemedi.

Etkinlikler Havanın Kötü Olmasına Rağmen Devam Etti

Siirt Valiliği'nin himayesinde Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, Siirt'le birlikte diğer illerden de katılımcılar oldu. Etkinlik, sabah namazının ardından ilahi dinletisiyle başladı. İnsanlar, güneşin doğmasını beklerken cep telefonlarıyla o anları kaydetmek için hazırlık yaptılar.

Vali Kızılkaya'dan Vurucu Mesajlar

Yapılan konuşmalarda, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, bu tür etkinliklerin gelecek için umudun yeşermesine vesile olduğunu vurguladı. Tillo'nun tarih ve bilim açısından zenginliğine dikkat çeken Kızılkaya, "Bu kadim topraklar, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bilim insanları ve alimlerin katkıları, kültürel zenginliğimizin bir parçasıdır." diyerek, ışık hadisesinin sadece bir doğa olayı değil, aynı zamanda bilimsel başarının ve kültürel mirasın sembolü olduğunu ifade etti.

Hava Koşulları Hadiseyi Engelledi

Saat 06.17'de gerçekleşmesi beklenen fakat hava muhalefeti yüzünden yaşanmayan hadiseyle birlikte katılımcılara, dev ekrandan eski görüntüler sunuldu.

Saygıdeğer Misafirler Katıldı

Programa, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, İdham Aydın ve diğer yetkililer katıldı.

Tarihsel Bir Miras

Işık hadisesi, İsmail Fakirullah'ın 1734’teki vefatının ardından İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocasının anısına yaptığı bir türbe ve taş duvar üzerinden güneşin ışıklarının yönlendirilmesi ile gerçekleşiyordu. Ancak 1960'larda yapılan restorasyon sebebiyle sistemin çalışmadığı bilgisi son yıllarda bilim insanlarının çalışmalarının ardından yenilendi.

Tillo'daki bu eşsiz miras, geçmişten günümüze bilimin ve inancın nasıl birleşebileceğini gösteriyor ve kültürel hafızamıza önem kazandırıyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle...

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle...

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle...

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle...

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle...

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle...

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle...

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle...

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle...

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

İLGİLİ HABERLER

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündemde Öne Çıkanlar: 23 Eylül 2024'te Yapılacak Faaliyetler
2
Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti
3
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Artıyor
4
Bolu Dağı'nda Sağanak Yağmur Ulaşımı Zorlaştırdı
5
Narkoçelik-40 Operasyonunda 4 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
6
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Haftaya Başlarken
7
Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları