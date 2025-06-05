Siirt ve Bingöl'de Kurban Bayramı Coşkusu

Siirt ve Bingöl'de Kurban Bayramı Törenleri

Siirt ve Bingöl'de, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Valilik binası girişinde gerçekleşen programda il protokolüyle bir araya geldi.

Kızılkaya, bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu vurguladı ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Ayrıca, dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan Müslümanların, özellikle Filistin ve Gazze'de yaşayanların bir an önce huzura kavuşmalarını diledi.

Programda İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından dua edildi. Etkinliğe, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl'de Bayram Coşkusu Devam Ediyor

Bingöl'de ise Vali Ahmet Hamdi Usta, makamında düzenlenen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Usta, aynı gün AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile birlikte Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği'ni (BİŞHAK) ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Usta, ardından Şehit Hayrullah Polis Merkezi Amirliği, Anıttepe Jandarma Karakol Komutanlığı ve 33 Er Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Programlara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran ve çeşitli kurum müdürleri katıldı.

Siirt'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Programa, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Programa, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.