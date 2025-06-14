Siirt ve Şırnak'ta Jandarma Teşkilatı’nın 186. Yıl Dönümü Coşku ile Kutlandı

Siirt ve Şırnak’ta Jandarma Teşkilatı’nın 186. Yıl Dönümü Kutlamaları

Siirt ve Şırnak, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümünü anlam dolu törenlerle kutladı. Siirt’te, Garnizon Komutanlığı Şehitliği’nde yapılan törende, Şehitler Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti ve dualar edildi. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki program, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan Tören Alanı’nda kutlama mesajlarıyla sürdü.

Vali Kızılkaya’nın Anlamlı Mesajı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, konuşmasında milletin huzur ve güvenliğini sağlamak adına 186 yıldır fedakarlıkla çalışan Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti. Kızılkaya, Jandarma’nın tarih boyunca kamu düzeninin sağlanmasında elde ettiği başarıların takdir topladığını vurguladı.

Kızılkaya, "Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi ile yoğrulmuş nitelikli personeli ve modern teçhizatıyla her türlü suça karşı büyük bir azimle mücadele etmektedir. Kahraman jandarmamızın görevi boyunca aynı özveriyle hizmet vereceğine inanıyorum. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum," ifadelerini kullandı.

Her İki Törende Çeşitli Etkinlikler Düzenlendi

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seydi Salman da törenin anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Ayrıca, jandarma köpeklerinin gösterileriyle birlikte, jandarma faaliyetlerinin sergilendiği stantlar etkinlikler arasında yer aldı.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, jandarma personeli ve aileleri ile davetliler katıldı.

Şırnak’ta da Coşkuyla Kutlama Yapıldı

Şırnak’ta da İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törende, Şehitler Anıtı’na çelenk sunuldu ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası dua yapıldı.

Daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve beraberindekiler, Vali Birol Ekici’yi ziyaret ederek günün anısına kutlama gerçekleştirdi. Vali Ekici, jandarma personeline halkın güvenliği için yaptığı özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Vali Ekici, "Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle anıyorum," dedi. Tuğgeneral Dirim, daha sonra Vali Ekici ile makamında görüştü.

Siirt'te Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen törende, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Siirt'te Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen törende, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.