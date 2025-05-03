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Sıla, Antalya'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Şarkıcı Sıla, Antalya'da düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi ve sevilen parçalarını seslendirdi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 23:33
Sıla, Antalya'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Sıla, Antalya'da Müzikseverlerle Buluştu

Ünlü şarkıcı ve besteci Sıla, Antalya'da düzenlenen muhteşem konserinde müzikseverlerle bir araya geldi. Konyaaltı Sahili Beach Park'ında gerçekleşen konser, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde yoğun ilgi gören etkinliklerden biri oldu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sıla, sevilen parçalarını seslendirerek dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanını dolduran hayranları, onun şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Antalya'ya Duyduğu Sevgiyi Dile Getirdi

Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Sıla, turnesinin ikinci durağının Antalya olduğunu açıkladı. Sanatçı, Antalya'nın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Antalya'yı çok seviyorum. 2017'den bu yana burada birçok kez konser verdim. Çocukluğumdan beri aile tatillerimi burada geçirmenin anılarını taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Sıla'nın Antalya konseri, şehrin yaz eğlencesine renk kattığı gibi, müzikseverler için de unutulmaz anlarla dolu bir gece oldu.

Şarkıcı ve şarkı yazarı Sıla, Antalya'da Konyaaltı Sahili Beach Park'ta sahne aldı.

Şarkıcı ve şarkı yazarı Sıla, Antalya'da Konyaaltı Sahili Beach Park'ta sahne aldı.

Şarkıcı ve şarkı yazarı Sıla, Antalya'da Konyaaltı Sahili Beach Park'ta sahne aldı.

Şarkıcı ve şarkı yazarı Sıla, Antalya'da Konyaaltı Sahili Beach Park'ta sahne aldı.

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