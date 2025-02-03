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Şile'de Motosiklet Üzerinde Diğer Motosiklet Taşındı

Şile'de bir motosikletin üstünde başka bir motosikletin tehlikeli taşınması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:39
Şile'de Motosiklet Üzerinde Diğer Motosiklet Taşındı

Şile'de Tehlikeli Motosiklet Taşınması Görüntülendi

Şile'de, cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç bir olay, motosiklet sürücülerinin dikkatsizliğini gözler önüne serdi. İki kişinin bulunduğu bir motosikletin üzerinde, arıza yaptığı tahmin edilen bir başka motosikletin taşındığı anlar, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Olay Anı Cep Telefonu ile Belgelendi

İlçede bulunan bir caddede seyreden motosikletle, başka bir motosikletin tehlikeli bir biçimde taşındığını fark eden bir sürücü, hemen harekete geçerek bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Görüntülerde, 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerinde başka bir motosikletin taşınmasının tehlikesi dikkat çekti.

Bu olay, hem motosiklet sürücülerinin güvenliğini tehlikeye atması hem de yasalara aykırı davranışlar sergilemeleri açısından önemli bir hatırlatmada bulunuyor.

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