Silivri'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Silivri'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Silivri'nin Çanta Balaban Mahallesi'nde, saat 15:00 civarında, kuru otluk alanda başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın ormanlık alana sıçradı.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangının rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde geniş bir alana yayılması üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve belediye itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kaydedilen Ekipman ve Personel Sayısı

Yangın söndürme operasyonuna 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personel katılıyor. Ekiplerin hedefi, yangının daha fazla alanı sarmasını önlemek ve yerleşim alanlarını korumak.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.