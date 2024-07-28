Silivri'de Trafik Kazası Kameralara Yansıdı

Silivri'de Trafik Kazası Aniden Gerçekleşti

Silivri'de, Semizkumlar bölgesinde yaşanan bir trafik kazası, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Kazaya karışan otomobil, dün öğle saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyere yöneldikten sonra bir anda yola geri döndü.

Trafik Kazasında İki Araç Zarar Gördü

Kaza, önünde seyir halinde olan bir araca çarpmasıyla sonuçlandı. Çarpmanın etkisiyle, kazaya karışan otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana doğru savruldu ve ancak orada durabildi.

Kazada Sürücülerin Davranışları Dikkat Çekti

Kaza anı, başka bir aracın kamerasında net bir şekilde görüntülendi. Kayıtlarda, kazaya neden olan aracın sürücüsünün, olayın ardından diğer aracın sürücüsünü kontrol ettiği anlar yer aldı. Bu durum, kazanın ardından yaşanan olayların seyirci tarafından nasıl izlendiğini bir kez daha göstermiş oldu.