Simon Langenfelder, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) Türkiye Etabını Kazandı

Simon Langenfelder, Türkiye etabında ilk sırayı aldı

MX2 Türkiye etabı Afyonkarahisar'da gerçekleşti

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) Türkiye etabını Alman sporcu Simon Langenfelder birinci olarak tamamladı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı olan MXGP Of Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.

Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 1. ayak ve final yarışları yapıldı. Etap sonuçlarına göre ikinciliği Hollandalı Kay De Wolf, üçüncülüğü ise İspanyol Guillem Farres elde etti.

Yarışın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

