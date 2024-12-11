Şıncın'daki Rezidans Kompleksinde Yangın: Patlama Sesleri ve Ağır Hasar

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentinde, Nanşan merkez ilçesinde bulunan Şıncın Körfez Yüefu Etap 2 rezidans kompleksinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Yangının, sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf ve videolarla iki katında büyük hasara yol açtığı gözlemlendi.

Yangın, özellikle 3. ve 4. katlara yayılarak ciddi bir tehlike oluşturdu. Görgü tanıkları, olay anında binadan patlama seslerinin yükseldiğini belirtti. Yangın söndürme çalışmalarına yerel itfaiye teşkilatı tarafından sevk edilen 16 itfaiye aracı ve yaklaşık 80 itfaiyeci katılıyor.

Ayrıca, tanıkların aktardığına göre, hasar gören binanın bir kadınının yüksekten düştüğü belirtildi. Ancak, bu olayla ilgili olarak henüz resmi bir can kaybı veya yaralı sayısı açıklanmadığı vurgulanıyor.