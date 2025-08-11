DOLAR
Sındırgı Depremi: Yaşayanların Korku Dolu Anları

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi yaşayanlar, o anları ve hissettiklerini aktardı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 03:12
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 03:12
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki vatandaşları derinden etkiledi. Depreme evlerinde yakalanan birçok kişi, korku dolu anlarını paylaştı ve yaşadıkları panik hâlini anlattı.

Yusuf Ayhan'ın Şok Anları

Yıkılan üç katlı binanın yakınındaki apartmanda yaşayan Yusuf Ayhan, depreme evinin salonunda televizyon izlerken yakalandığını ifade etti. Sarsıntının etkisiyle evdeki televizyonun ve sehpanın düştüğünü söyleyen Ayhan, eşinin yanında panik içinde evlerini terk ettiklerini aktardı:

“Bir süre eve giremedik. Sonra enkazın gürültüsü eve kadar gelmişti. Enkaz alanına geldim halen daha buradayım. Bir ara eve şarj aletini almak için girdim. Bir baktım evde her şey yerle bir olmuş. Televizyon paramparça, diğer eşyalar yerlerde. Panik yaşadık. Halen panik devam ediyor. Böyle bir depremi daha önce İzmir'de yaşamıştım ama bu çok şiddetliydi.”

Ümit Altınok'un Tanıklığı

Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan Ümit Altınok ise, depremin ardından komşu binanın durumunu görmek için sarsıntı sonrası arama çalışmalarına katıldığını anlattı:

“Deprem anında evimde çay içiyordum. Ablam ve eşimle birlikte evdeydik. Mutfak dolabıyla televizyon ünitem yıkıldı. Başka bir hasar yok. Biz evden inerken dumanlar yükseldi. O esnada üzerimde gömlek ve ayağımda terlik yoktu. O şekilde indim.”

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Deprem anı, bir avukatlık ofisinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, depremin şiddetini ve bölgedeki panik havasını gözler önüne seriyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi yaşayanlar o anları...

