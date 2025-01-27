Sinema Eleştirmeni Atilla Dorsay ile Sinema Atölyesi: Sinema Eleştirmenliği Üzerine

Atilla Dorsay'dan Sinema Eleştirmenliği Dersi

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, sinema alanında derinlemesine bilgi sahibi olmanın ve sadece günümüz sinemasını bilmenin yeterli olmadığını vurguladı. Dorsay, eleştirmenlik yapmak için sinema kitapları edinmenin önemini belirtirken, bunun ikincil bir mesele olduğunu ifade etti. Ona göre, esas mesele sinemanın farklı dönemlerini ve yönlerini kavrayabilmektir.

Objektiflik ve Duyguların Rolü

Dorsay, eleştiri yazılarında yönetmenle kişisel duyguların etkisinin bulunmaması gerektiğini söyleyerek, "Bazı eleştirmenler, bir yönetmenden nefret ettikleri için filmi sevmiyor yahut tam tersine, favori yönetmenlerine yakınlıkları sebepli bir filmi sevebiliyorlar. Ancak, ben bu açıdan kesinlikle objektif olmaya çalışıyorum." dedi. Bununla birlikte, Dorsay, film değerlendirmede duygularının her zaman ağır bastığını kaydetti.

Dorsay'ın bu değerli görüşleri, Anadolu Ajansı'nın AA Akademi koordinasyonunda düzenlediği etkinlikte katılımcılarla paylaşıldı. Sinema dünyasına dair derinlemesine bilgi edinme ve doğru eleştirinin nasıl yapılacağı konusunda katılımcılara yol gösterdi.