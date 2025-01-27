DOLAR
35,72 -0,12%
EURO
37,47 0%
ALTIN
3.165,8 0,47%
BITCOIN
3.549.387,07 5,34%

Sinema Eleştirmeni Atilla Dorsay ile Sinema Atölyesi: Sinema Eleştirmenliği Üzerine

Atilla Dorsay sinema eleştirmenliğinde derin bilgi ve objektifliğin önemine vurgu yaptı. Duygular ise değerlendirmelerdeki temel unsur.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:34
Sinema Eleştirmeni Atilla Dorsay ile Sinema Atölyesi: Sinema Eleştirmenliği Üzerine

Atilla Dorsay'dan Sinema Eleştirmenliği Dersi

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, sinema alanında derinlemesine bilgi sahibi olmanın ve sadece günümüz sinemasını bilmenin yeterli olmadığını vurguladı. Dorsay, eleştirmenlik yapmak için sinema kitapları edinmenin önemini belirtirken, bunun ikincil bir mesele olduğunu ifade etti. Ona göre, esas mesele sinemanın farklı dönemlerini ve yönlerini kavrayabilmektir.

Objektiflik ve Duyguların Rolü

Dorsay, eleştiri yazılarında yönetmenle kişisel duyguların etkisinin bulunmaması gerektiğini söyleyerek, "Bazı eleştirmenler, bir yönetmenden nefret ettikleri için filmi sevmiyor yahut tam tersine, favori yönetmenlerine yakınlıkları sebepli bir filmi sevebiliyorlar. Ancak, ben bu açıdan kesinlikle objektif olmaya çalışıyorum." dedi. Bununla birlikte, Dorsay, film değerlendirmede duygularının her zaman ağır bastığını kaydetti.

Dorsay'ın bu değerli görüşleri, Anadolu Ajansı'nın AA Akademi koordinasyonunda düzenlediği etkinlikte katılımcılarla paylaşıldı. Sinema dünyasına dair derinlemesine bilgi edinme ve doğru eleştirinin nasıl yapılacağı konusunda katılımcılara yol gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da Minibüs İşletmeye Girdi: 3 Yaralı, 1'i Ağır
2
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin Suriye Yaptırımlarında Değişiklik Sinyali Verdi
3
Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Yakalandı
4
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Senegal'de Filistin'e Destek Grafitilerine Saldırı
7
Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Destek

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi