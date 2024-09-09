Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sinnar'da Sivil Kayıplar: Pazar Yerine Bombardıman Düzenlendi

Sinnar'daki pazar yerine yapılan saldırıda 21 sivil hayatını kaybetti, 70'ten fazla yaralı var.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:38
Sinnar'da Sivil Kayıplar: Pazar Yerine Bombardıman Düzenlendi

Sinnar'da Pazar Yerine Bombardıman Düzenlendi

Sudan'ın güneydoğusundaki Sinnar eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirilen bir topçu bombardımanı sonucunda 21 sivil hayatını kaybetti ve 70'ten fazla kişi yaralandı. Sudan Doktorlar Ağı, HDK'nin sivillere yönelik bu saldırılarını kınayarak, pazar yerlerinin hedef alınmasının yaratmış olduğu büyük kayıplara dikkat çekti.

Hastanelerde Kan Bağışı Çağrısı

Yerel kaynaklarda, Sinnar'daki hastanelerin hasta akını nedeniyle yetersiz kaldığı ve kan bağışı çağrısında bulunulduğu bildirilmektedir.

Sudan'daki İç Savaş

Sudan'dan gelen bu üzücü gelişme, ülkenin iç savaş ortamında bulunduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının devrilmesiyle başlayan çatışmalar, ordu ile HDK arasında yaklaşık 17 aydır sürmekte. Nisan 2023'te patlak veren bu savaş, Sudan'ın kuzey ve doğusundaki bölgelerde ordu, batı ve güneyde ise HDK'nin hâkimiyetinin sürmesine neden olmuştur.

Savaşın durdurulması için Suudi Arabistan ve ABD'nin öncülüğünde çeşitli girişimler yapılmış, ancak bu çabalar sonuçsuz kalmıştır.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 10 milyon kişi yerinden edilmiştir ve 25 milyondan fazla insan insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor