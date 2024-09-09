Sinnar'da Sivil Kayıplar: Pazar Yerine Bombardıman Düzenlendi

Sinnar'da Pazar Yerine Bombardıman Düzenlendi

Sudan'ın güneydoğusundaki Sinnar eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirilen bir topçu bombardımanı sonucunda 21 sivil hayatını kaybetti ve 70'ten fazla kişi yaralandı. Sudan Doktorlar Ağı, HDK'nin sivillere yönelik bu saldırılarını kınayarak, pazar yerlerinin hedef alınmasının yaratmış olduğu büyük kayıplara dikkat çekti.

Hastanelerde Kan Bağışı Çağrısı

Yerel kaynaklarda, Sinnar'daki hastanelerin hasta akını nedeniyle yetersiz kaldığı ve kan bağışı çağrısında bulunulduğu bildirilmektedir.

Sudan'daki İç Savaş

Sudan'dan gelen bu üzücü gelişme, ülkenin iç savaş ortamında bulunduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının devrilmesiyle başlayan çatışmalar, ordu ile HDK arasında yaklaşık 17 aydır sürmekte. Nisan 2023'te patlak veren bu savaş, Sudan'ın kuzey ve doğusundaki bölgelerde ordu, batı ve güneyde ise HDK'nin hâkimiyetinin sürmesine neden olmuştur.

Savaşın durdurulması için Suudi Arabistan ve ABD'nin öncülüğünde çeşitli girişimler yapılmış, ancak bu çabalar sonuçsuz kalmıştır.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 10 milyon kişi yerinden edilmiştir ve 25 milyondan fazla insan insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.