Sinop Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Sinop Emniyet Müdürü Kılıçoğlu, Yılın Kareleri Oylamasında

Sinop Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) her yıl düzenlendiği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını duyurdu.

Bu yılki oylamada, farklı kategorilerde yer alan etkileyici fotoğraflar yarışıyor. Müdür Kılıçoğlu, Anadolu Ajansı tarafından seçilen bu özel etkinliğin, fotoğraf sanatının önemini vurguladığını ifade etti.

Kılıçoğlu, oylamaya katılan herkesin, Türkiye'nin dört bir yanındaki olayları ve anıları ölümsüzleştiren bu görseller aracılığıyla bir arada olduğunu belirtti.

Sinop Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sinop Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.