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Sinop'ta 15 Temmuz Şehidi Açıkgöz İçin Hatıra Ormanı Bakımı

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz için oluşturulan hatıra ormanında fidanların bakımı yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 17:24
Sinop'ta 15 Temmuz Şehidi Açıkgöz İçin Hatıra Ormanı Bakımı

Sinop'ta Fidan Bakımı Gerçekleştirildi

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için Sinop'ta oluşturulan hatıra ormanındaki fidanların bakımları yapıldı.

Vali Özarslan'dan Anma Ziyareti

Vali Mustafa Özarslan ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gerze ilçesindeki hatıra ormanını ziyaret ederek burada bulunan fidanların bakımını gerçekleştirdi. Su vererek fidanları besleyen Özarslan, ardından dua etti.

Cesaret ve Birlik Vurgusu

Vali Özarslan, 15 Temmuz gecesinde karanlık bir plan ve ihanetin milletin güçlü iradesiyle bertaraf edildiğini ifade ederek, "O kahramanlardan biri de Sinop'umuzun yiğit evladı, Ömer Can Açıkgöz'dür. Onun ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası yüreğimizdedir. Onlar, vatan uğruna destan yazanlar, demokrasiye siper olanlardır" şeklinde konuştu.

B birlik ve Üretim Sözü

Özarslan, ay yıldızlı bayrağımız ve ezanımızın susmaması için, şehitlerin manevi huzurunda söz verdiklerini belirtti. "Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok birlik olacağız" diyerek birlik çağrısında bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için Sinop'ta oluşturulan hatıra ormanındaki fidanların bakımları gerçekleştirildi. Gerze ilçesinde oluşturulan hatıra Ormanı'nındaki programa katılan Vali Mustafa Özarslan konuşma yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için Sinop'ta oluşturulan hatıra ormanındaki fidanların bakımları gerçekleştirildi. Gerze ilçesinde oluşturulan hatıra Ormanı'nındaki programa katılan Vali Mustafa Özarslan konuşma yaptı.

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