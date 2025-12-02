Sinop'ta ATV'nin Çarptığı Yaya Yaralandı

Gelincik Mahallesi, Stad Yolu Caddesi — 19.00

Sinop’ta ATV tipi arazi aracının çarptığı yaya yaralandı. Olay, 19.00 sıralarında Gelincik Mahallesi, Stad Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.G. idaresindeki 57 AAF 197 plakalı ATV, Lale Sokaktan Stad Yolu Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada karşı kaldırıma geçmek isteyen G.K. (46) adlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın yola savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan G.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

