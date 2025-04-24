Sinop'ta Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı Artacak

Sinop, coğrafi işaretli yöresel ürün sayısını artırmayı ve bu ürünlerin kente sağladığı katma değeri yükseltmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından başlatılan "Yerel Değerlerin Korunması ve Katma Değerin Artırılması" projesiyle önemli adımlar atılıyor.

Eğitim Programı Düzenlendi

Sinop Üniversitesinin ev sahipliğinde Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen ve dört gün süren eğitim programında, üniversite öğrencileri ile kamu çalışanlarına coğrafi işaret süreçlerinde uzmanlaşabilmeleri için teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Katılımcılara ayrıca, Sinop'un coğrafi işaret potansiyeli taşıyan tarım, gıda, tekstil gibi ürünlerin tescil, belgelendirme ve sertifikasyon süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sağlandı. Proje ile, Sinop'un tescilli ürün sayısının artırılması ve yerel üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi öngörülüyor.

Danışmanlık Hizmetleri Sunulacak

Ayrıca, proje kapsamında kamu ve kuruluş çalışanlarına coğrafi işaret danışmanlık hizmeti de sunulacak. Üç ay sürecek bu uygulama ile tescil başvuruları ve yerel ürünlerin belgelenmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilecek. Markalaşma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla, coğrafi işaret tescili alınacak ürünler için görsel kimlik oluşturulacak, ambalaj tasarımları ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Sinop'ta, coğrafi işaretli yöresel ürün sayısının artırılması ve bu ürünlerin kent ekonomisine sağladığı katma değerin yükseltilmesi hedefleniyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hayata geçirilen "Yerel Değerlerin Korunması ve Katma Değerin Artırılması" projesi kapsamında kentte üniversite öğrencileri ve kamu çalışanlarına coğrafi işaret süreçlerinde uzmanlaşma eğitimi verildi.

Sinop'ta, coğrafi işaretli yöresel ürün sayısının artırılması ve bu ürünlerin kent ekonomisine sağladığı katma değerin yükseltilmesi hedefleniyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hayata geçirilen "Yerel Değerlerin Korunması ve Katma Değerin Artırılması" projesi kapsamında kentte üniversite öğrencileri ve kamu çalışanlarına coğrafi işaret süreçlerinde uzmanlaşma eğitimi verildi.