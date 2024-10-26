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Sinop'ta Feci Kaza: İki Otomobil Çarpıştı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı, bir otomobil ikiye bölündü.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:16
Sinop'ta Feci Kaza: İki Otomobil Çarpıştı

Sinop'ta Trafik Kazası

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci bir kaza yaşandı. Olayda üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Türkeli-Ayancık karayolu üzerindeki Taçahmet köyü mevkisinde meydana geldi. 34 DFM 930 plakalı aracı kullanan Ruhşen Gökhan Özdemir, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 L 7182 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle, 41 L 7182 plakalı otomobil ortadan ikiye bölünürken, diğer araç yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Araçlardan yaralı olarak çıkarılan Ruhşen Gökhan Özdemir, Ali Öztürk ve Barış Kaya, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın ardından yetkililer inceleme başlattı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi...

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi...

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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