Sinop'ta Kan Bağışı Kampanyası Erfelek'te Yoğun İlgi

Erfelek Atatürk İlkokulu'nda Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, veliler, öğretmenler ve çevre sakinlerinin yoğun katılımıyla hayat kurtardı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:02
Sinop'ta, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve kan ihtiyacı olan hastalara destek amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, Erfelek Atatürk İlkokulu'nda Türk Kızılay iş birliğiyle yapıldı. Veliler, öğretmenler, okul personeli ve çevre sakinleri sırayla kayıt olarak bağışta bulundu.

Sağlık görevlileri bağışçılara süreç hakkında bilgilendirme yaptı; tansiyon ölçümü ve kan grubu kontrolü gibi ön değerlendirmeler titizlikle gerçekleştirildi.

Kampanyaya katılanlar hem toplumsal dayanışmaya katkı sağladı hem de hayat kurtaracak bir destek sundu.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

