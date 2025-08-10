DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.806.318,73 -1,26%

Sinop'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahale Devam Ediyor

Sinop'taki orman yangınına müdahale için ekipler ve helikopterler sabah erken saatlerde yeniden harekete geçti.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 10:23
Sinop'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahale Devam Ediyor

Sinop'un Durağan ilçesinde, Köklen köyü yakınlarında dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın, 22 hektar alanda etkili olurken, yangın söndürme helikopterleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalandı.

Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, yangını söndürme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yangın bölgesindeki insanlar için Türk Kızılay ekipleri, yangında görev alanları ikramlarla destekliyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Özarslan'ın, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyareti sırasında, yangının son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Ayrıca, toplamda 4 hava aracı, 60 kara aracı ve 225 personel ile yangına kesintisiz bir müdahale gerçekleştirdiği kaydedildi. Yangınla mücadele eden ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangının direncinin büyük ölçüde kırıldığı vurgulandı.

Köklen köyü, tedbir amacıyla tahliye edildi. Köydeki 100 haneden 65 kişi, Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona ve diğerleri de yakınlarının yanına yerleştirildi.

Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'dek Kuraklık, Keramettin Göleti'ndeki Su Seviyesini Yüzde 5'e Düşürdü
2
Bağcılar'da 13 Katlı Binanın Çatısında Yangın: Vatandaşlar Tahliye Edildi
3
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Doğum Gününde Çanakkale'de Anıldı
4
İstanbul'da Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Konferansı Düzenlendi
5
Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!
6
Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme
7
Ömer Ziya Belviranlı'nın Cenazesi Uğurlandı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı