Sinop'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahale Devam Ediyor

Sinop'un Durağan ilçesinde, Köklen köyü yakınlarında dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın, 22 hektar alanda etkili olurken, yangın söndürme helikopterleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalandı.

Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, yangını söndürme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yangın bölgesindeki insanlar için Türk Kızılay ekipleri, yangında görev alanları ikramlarla destekliyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Özarslan'ın, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyareti sırasında, yangının son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Ayrıca, toplamda 4 hava aracı, 60 kara aracı ve 225 personel ile yangına kesintisiz bir müdahale gerçekleştirdiği kaydedildi. Yangınla mücadele eden ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangının direncinin büyük ölçüde kırıldığı vurgulandı.

Köklen köyü, tedbir amacıyla tahliye edildi. Köydeki 100 haneden 65 kişi, Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona ve diğerleri de yakınlarının yanına yerleştirildi.

Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.