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Sinop'ta Ruhsatsız Tabancalarla Yakalanan 3 Şüpheli Gözaltında

Sinop'un Boyabat ilçesinde ruhsatsız tabancalarıyla yakalanan üç şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 22:23
Sinop'ta Ruhsatsız Tabancalarla Yakalanan 3 Şüpheli Gözaltında

Sinop'un Boyabat İlçesinde Önemli Operasyon

Sinop'un Boyabat ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devriye görevi sırasında şüpheli bir şekilde hareket eden üç kişiyi belirleyerek durdurdu.

Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Erenlik Tepesi mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjörler ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri ise K.Ö, M.F.D. ve R.K. olarak belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde devriye görevi sırasında ruhsatsız tabancalarıyla yakalanan 3 zanlı...

Sinop'un Boyabat ilçesinde devriye görevi sırasında ruhsatsız tabancalarıyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı. Ekiplerce şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, silahlara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.

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