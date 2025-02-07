Sinop'ta Yoğun Kar Yağışı Heyelanlara Neden Oldu

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde heyelanlara yol açtı. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, dağdan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Olayın hemen ardından, emniyet ve belediye ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Kar ve heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca, Çaylıoğlu-Ortalık köyleri grup yolunun çeşitli noktalarında da benzer heyelan olayları meydana geldi.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, heyelanların etkilerini gidermek için yol açma çalışmaları başlatırken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam ediyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi. Bölgede etkili olan kardan dolayı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dağdan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Bir süre trafiğe kapatılan yol belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi. Bölgede etkili olan kardan dolayı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dağdan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Bir süre trafiğe kapatılan yol belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı.