Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi Yeniden Ziyarete Açılıyor

Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi Yeniden Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Tarihi Cezaevi'nin kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açtığını müjdeledi. Son yıllarda edebiyat ve düşünce dünyasından birçok önemli ismin izlerini taşıyan cezaeve şimdi modern müzecilik anlayışıyla zenginleşerek ziyaretçilerini bekliyor.

Modern Müzecilik Anlayışıyla Yeniden Hayat Buldu

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun Alkatrazı özgün dokusuyla artık bir müze: Sinop Tarihi Cezaevi kapılarını yeniden açıyor. Türkiye'nin belleğinde derin izler bırakan pek çok önemli ismin izlerini taşıyan bu tarihi yapıyı modern müzecilik anlayışıyla yeniden işlevlendirdik," ifadelerini kullandı.

4000 Metrekarelik Alan ve Kültür Temalı Sergiler

Sinop İç Kalesi'nde yer alan cezaevinin Avrupa Birliği destekli "Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog İnşası (Faz II)" projesi ile müzeye dönüştürüldüğünü belirten Bakan Ersoy, "Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda oluşturduğumuz özel sergileme bölümleriyle yapının tarihsel kimliğini bugüne taşıyoruz" dedi.

Gelişmiş Altyapı ve Ziyaretçi Deneyimi

2023 yılında restorasyonu tamamlanan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, 11 Ekim 2024 itibarıyla teşhir-tanzim ve yürüyüş yolları yapımına başlanarak ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. Toplamda 157 milyon lirayı aşan yatırım bedeliyle hayata geçirilen projede, 3 bin 469 metrekarelik alanda cezaevi yapısının hatırasını yaşatacak özel bölümler oluşturuldu.

Karadeniz'in Eşsiz Manzarasıyla Buluşma

Ziyaretçiler, sadece yapı içindeki tarihsel izlere tanıklık etmekle kalmayacak, aynı zamanda kültür ve medeniyet temalı sergilerle de dolu bir deneyim yaşayacak. Sinop İç Kalesi üzerindeki 4 bin 590 metrekarelik yürüyüş yolları, özgün dokusuna uygun olarak restore edilerek kalenin ve Karadeniz’in eşsiz manzarasına erişim sağlıyor.

Tarihi atmosferiyle güçlü bir hafızaya ev sahipliği yapan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, geçmişin izlerini çağdaş bir yaklaşımla bugüne taşıyarak, ziyaretçilerine hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurma imkanı sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok önemli ismin izlerini taşıyan Sinop Tarihi Cezaevi'nin kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açtığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok önemli ismin izlerini taşıyan Sinop Tarihi Cezaevi'nin kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açtığı bildirildi.