Sırbistan'da 46. Uluslararası Turizm Fuarı Kapılarını Açtı

Sırbistan'ın Belgrad kentinde 46. Uluslararası Turizm Fuarı, 400'den fazla firmanın katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:01
Sırbistan'da 46. Uluslararası Turizm Fuarı Kapılarını Açtı

Sırbistan'da 46. Uluslararası Turizm Fuarı Açıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, bu yıl 46.'sı gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Fuarı görkemli bir açılışla başladı. Fuar, 400'den fazla firmanın katılımıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Açılış Töreninde Önemli Açıklamalar

Fuarın açılışını Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic gerçekleştirdi. Vucic, yaptığı açıklamada, son 10 yıl içinde Sırbistan'a gelen turist sayısının 2 katına çıktığını ifade etti. Özellikle Asya'dan gelen turistlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, turizmdeki bazı sorunlara da değindi.

Turizmde Dikkat Çeken Veriler

Vucic, ocak ve şubat aylarında turist ziyaretlerinde düşüş yaşanmasının nedeninin "sorumluluk sahibi olmayan ve ciddiyetsiz insanlar" olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu yılki fuarın tipik partner ülkesi İtalya oldu; İtalya'nın fuarda Sardinya Adası'na özel bir stant açacağı bildirildi. Ayrıca, Belgrad’dan Sardinya’ya direkt uçuşların başlaması planlanıyor.

Yeni Projeler ve Katılımcılar

İtalya'nın Belgrad Büyükelçisi Luka Gori, fuar süresince yurt dışında yaşayan İtalyanlara yönelik yeni projelerin tanıtılacağını duyurdu. Bunun yanı sıra, Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülkeden firma fuarda yer almakta. Fuar, 23 Şubat'a kadar ziyaretçilerine kapılarını açık tutacaktır.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 46. Uluslararası Turizm Fuarı açıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 46. Uluslararası Turizm Fuarı açıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, açılışta konuşma yaptı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 46. Uluslararası Turizm Fuarı açıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 46. Uluslararası Turizm Fuarı açıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, açılışta konuşma yaptı.

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