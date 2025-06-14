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Şırnak’ta Çekirge Yoğunluğuna Karşı 700 Dekar Alanda İlaçlama Yapıldı

Şırnak'ta çiftçilerin endişelerine yanıt olarak 700 dekar alanda çekirge ilaçlaması gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 17:31
Şırnak’ta Çekirge Yoğunluğuna Karşı 700 Dekar Alanda İlaçlama Yapıldı

Şırnak’ta Tarım Alanları İçin Acil İlaçlama!

Şırnak ilinin kuzeyinde, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte çekirge yoğunluğu dikkat çekti. Çiftçilerin talepleri doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 700 dekarlık alanda ilaçlama faaliyeti gerçekleştirildi.

Çekirge Yoğunluğu Panik Olmasına Neden Olmamalı

Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Esengül Erdem, bölgede görülen çekirge yoğunluğunun istiladan kaynaklanmadığını vurguladı. Erdem, çekirge popülasyonunun bilimsel olarak yetersiz olduğunu belirtti:

"Endişeye kapılmamız yersiz olur. Bilimsel araştırmalara göre bir alanda 'istila' terimini kullanmak için metrekareye 50 ve üzeri çekirge düşmesi gerekmektedir. Ancak bu çekirge türü, burada yerleşik olarak bulunuyor ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yumurtadan çıkıyorlar."

Tarım Ekipleri Sürekli Gözlemde

Erdem, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada sürekli gözlem yaptığını, şu anda kimyasal mücadeleyi gerektirecek bir popülasyonun bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, bu durumu 'çekirge istilası' olarak tanımlamanın yanlış olduğunu ve çiftçilerin paniğe kapılmaması gerektiğini ekledi.

Yerel Çiftçilerden Olumlu Geri Dönüş

Namazdağı bölgesinde bahçesi bulunan Ömer Dayan, yoğun çekirge varlığı nedeniyle tedirgin olduklarını ancak yapılan ilaçlamanın ardından çekirge sayısında azalma gözlemlediklerini belirtti. Böylece çiftçilerin ürün kaybı riskinin minimize edilmesi için gereken tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Şırnak'taki bu ilaçlama faaliyetinin, çiftçilerin güvencesi olduğu ve gelecek günlerde daha dikkatli izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Şırnak'ın kuzeyinde görülen çekirgelere karşı vatandaşların talebi üzerine İl Tarım ve Orman...

Şırnak'ın kuzeyinde görülen çekirgelere karşı vatandaşların talebi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 700 dekar alanda ilaçlama yapıldı.

Şırnak'ın kuzeyinde görülen çekirgelere karşı vatandaşların talebi üzerine İl Tarım ve Orman...

Şırnak'ın kuzeyinde görülen çekirgelere karşı vatandaşların talebi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 700 dekar alanda ilaçlama yapıldı.

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