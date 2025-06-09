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Şırnak'ta Karpuz Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde devrilen karpuz yüklü tırın sürücüsü İ.A. ağır yaralandı. Kazaya ilişkin detaylar burada.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 18:47
Şırnak'ta Karpuz Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Şırnak İdil'de Kaza: Karpuz Yüklü Tır Devrildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleşen kazada, karpuz yüklü tır devrildi ve sürücüsü İ.A. ağır yaralandı. Olay, Köyceğiz köyü mevkisinde meydana geldi.

İ.A. yönetimindeki 31 RZ 030 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrasında bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ağır yaralı sürücü İ.A. ambulansla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyor.

Olay yerine ulaşım, tırın ve etrafa saçılan karpuzların temizlenmesi sırasında kontrollü olarak sağlandı. Devrilen tırın kaldırılmasının ardından yol, yeniden normal trafiğe açıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

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