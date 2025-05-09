Şırnak'ta 'Orman Benim' Etkinliği ile Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Alındı

Şırnak'ta Orman Yangınlarına Dikkat Çekildi

Şırnak'ta, orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında 'Orman Benim' etkinliği gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen bu kampanya, orman yangınlarını önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacı taşıyor.

Etkinlik Detayları ve Amaç

Etkinlik, Şırnak Cizre kara yolu üzerindeki Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli yakınlarında düzenlendi. Vali Birol Ekici, burada yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün 81 ilde gerçekleştirilen faaliyetlerle vatandaşların bilinçlendirilmeye çalışıldığını belirtti.

Vali Ekici, etkinlikte çöp toplama faaliyetlerinin de yapıldığını vurgulayarak, "Hiçbirimiz unutmayalım ki çevre ve ormanlar bizim atalarımızdan aldığımız miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız değerlerimizdir. Bu nedenle ormanlarımızı korumalıyız" şeklinde konuştu.

Önemli Katılımcılar ve Faaliyetler

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Orman İşletme İl Müdürü Reşit Tunç, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ile beraber öğrenciler, ormanlık alanda temizlik yaparak çevreye duyarlılık gösterdi.

Şırnak'ta orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak, temizlik yaptı.

Şırnak'ta orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak, temizlik yaptı.