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Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören Düzenlendi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Kander Babür için Şırnak'ta anma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 10:37
Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören Düzenlendi

Şırnak'ta Tören Düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden sözleşmeli er Kander Babür için Şırnak'ta bir tören düzenlendi.

Törende Saygı Duruşu

Valilikten alınan bilgilere göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki anma töreninde, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu. Tören sırasında saygı duruşu gerçekleştirildi ve şehidin öz geçmişi okundu.

Cenaze Töreni ve Uğurlama

Dua edilmesinin ardından, şehidin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Buradan hava yoluyla Samsun'a uğurlandı.

Törene Katılanlar

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen anma törenine Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, çeşitli kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanan Kander Babür'ün Şırnak Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ve müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

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