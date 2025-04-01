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Şırnak'ta Ters Lale Güzelliği: Baharı Karşılayan Nadir Bir Çiçek

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bahar mevsiminde açan ters laleler, doğaya renk katmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:19
Şırnak'ta Ters Lale Güzelliği: Baharı Karşılayan Nadir Bir Çiçek

Doğanın Renk Cümbüşü: Ters Laleler

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, baharın gelişinin müjdecisi olan endemik ters laleler, doğanın eşsiz güzelliklerini gözler önüne seriyor. Bu muhteşem çiçekler, Hilal ve Şenoba beldelerinin belirli bölgelerinde doğal olarak yetişiyor.

Halkın Gözdesi: Ağlayan Gelin

Birçok insan tarafından “ağlayan gelin” ya da “hüzün çiçeği” olarak tanınan ters laleler, görsel zenginliği ile dikkat çekiyor. Vatandaşlardan Hasan Kara, bu nadir bitkinin çok güzel bir tür olduğunu belirterek, "Buna gözümüz gibi bakıyoruz, koparılması da yasak. İl dışından ziyaretçiler de bu bitkiyi görmek için geliyor," dedi.

Hasan Kara, ayrıca, ters lalenin ortalama 20 günlük bir ömre sahip olduğunu ve bu nedenle herkesin Şırnak yaylalarına gelerek bu büyüleyici çiçekleri görmesini tavsiye etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı.

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