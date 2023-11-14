Şırnak’ta Kazan Dairesinde Çıkan Yangında Ölen Çocuk Defnedildi. Valilikten başsağlığı mesajı yayınlandı.

Yangında hayatını kaybeden çocuğun defin bilgisi ve valilikten başsağlığı mesajı

Şırnak’ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yaralanan 3 çocuktan biri, Şanlıurfa’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yangın nasıl çıktı?

Yangın, 12 Kasım’da Cumhuriyet Mahallesi 513. Sokak’ta bulunan bir binanın kazan dairesinde meydana geldi. Yangında 14 yaşındaki Hozan Talay öldü, 3 çocuk da yaralandı. Yaralı çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralı çocuklardan biri hayatını kaybetti

Yaralı çocuklardan Umutcan Mahmut Küden (15), Şanlıurfa’da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Küden’in cenazesi, işlemler sonrası ailesine teslim edildi. Küden, Şırnak’a ambulansla getirildikten sonra Yeşilyurt Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt Asri Mezarlığı’nda defnedildi. Diğer 2 çocuğun ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Valilikten başsağlığı mesajı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde yaşanan ve kendilerini derinden üzen elim olayda yaralanan ve Şanlıurfa’da tedavi gören Umutcan Mahmut Küden’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Atay, “Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.” dedi.