Şişli Belediyesi'nden Kent Lokantaları Hakkında Açıklama

Şişli Belediyesi'nden Kent Lokantaları Konusunda Açıklama

Şişli Belediyesi, kapatıldığı iddia edilen kent lokantalarının aslında sadece tedarik süreçlerinin sona ermesi nedeniyle kapandığını açıkladı.

Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in Açıklamaları

Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen, lokantaların kapatılmasıyla ilgili herhangi bir talimatının bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, “Şişli'de ikisi sabit, biri gezici olmak üzere toplam üç kent lokantası mevcuttur. Bu kent lokantaları 19 Mart'tan itibaren tedarik süreçleri bitirildiği için kapatılmış durumdaydı,” ifadeleri kullanıldı.

Ertürkmen, göreve başlamasının ardından 24 Mart'ta kent lokantalarının yeniden açılması talimatını verdiğini ve her üç lokantanın da tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Halkımıza Önemli Duyuru

Belediyeden yapılan açıklama, halkın, kent lokantalarının kapatıldığına dair yanlış bilgilere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, kent lokantalarının orta vadede sayısının artırılması planlandığı duyuruldu.